Ambiente: da Goletta Verde Bandiera nera a Regione Liguria

(ANSA) - GENOVA, 04 LUG - Prima bandiera nera della 35esima edizione di Goletta Verde di Legambiente: va alla Regione Liguria. "Assegniamo la bandiera nera alla Regione Liguria per la mancata istituzione del Parco Nazionale di Portofino e le politiche condotte nei confronti dei parchi regionali e le aree protette", dice Santo Grammatico, Presidente Legambiente Liguria. La Bandiera nera è anche "per non aver ritirato il permesso alla ricerca di titanio nel comprensorio del Beigua e non aver ampliato i confini dell'area protetta al Comune di Urbe. Per aver depotenziato gli Enti parco sottraendo il personale distaccato dalle dipendenze dirette dei parchi alla Regione. Per i continui tentativi di modifica della disciplina quadro dei parchi regionali indirizzati ad indebolire il sistema delle aree protette anziché rafforzare la tutela del territorio e della biodiversità", aggiunge Grammatico La prima Bandiera Nera è stata assegnata durante la partecipazione al presidio denominato "Insieme per il Parco Nazionale di Portofino", che si è tenuto a Camogli, per estendere i confini dell'area. (ANSA).