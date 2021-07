Patente contraffatta per centrocampista Samp Vieira Nan

(ANSA) - GENOVA, 03 LUG - Il procuratore aggiunto Francesco Pinto ha emesso un decreto di citazione a giudizio per Ronaldo Vieira Nan, centrocampista della Sampdoria, trovato alla guida con la patente contraffatta. I fatti risalgono all'anno scorso.

Il calciatore stava guidando a velocità sostenuta, la sera del suo compleanno, quando venne fermato dalle forze dell'ordine che accertarono la contraffazione del documento di guida "apparentemente rilasciato - scrive il pm - dalle autorità portoghesi, apponendovi la propria foto".

"Il ragazzo è stato imbrogliato da malfattori - ha detto il legale di Vieira, Maurizio Mascia - che verranno perseguiti dall'autorità giudiziaria portoghese. Il mio assistito ha già chiesto di essere interrogato ma per un contrattempo non è stato ancora sentito". (ANSA).