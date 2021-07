Principe Alberto inaugura porto Ventimiglia, terzo di Monaco

(ANSA) - VENTIMIGLIA, 02 LUG - Il principe Alberto di Monaco ha inaugurato, il porto di Cala del Forte, a Ventimiglia, di proprietà del Principato attraverso la Société des Ports de Monaco. Si conclude la storia di un'opera che pare non dovesse arrivare al termine. La prima pietra fu posata il 23 dicembre del 2009 da Gaetano Scullino, sindaco allora come oggi, quando la proprietà era del gruppo Cozzi Parodi. Il passaggio al Principato di Monaco è avvenuto a fine 2016. L'approdo accoglie 178 posti barca dai 6,5 ai 70 metri; 35 negozi e 577 parcheggi, oltre a una passeggiata con giardini per 15mila metri quadrati.

Il principato ha ottenuto la concessione più lunga del Mediterraneo, fino al 2094. Il porto dista 7,9 miglia nautiche dal Principato di Monaco, 86 dalla Corsica, 77 da Portofino e 207 dalla Costa Smeralda. Nel marzo scorso, allo Yacht Club di Monaco è stato inaugurato il catamarano "Monaco One", che collega il porto del Principato a quello di Ventimiglia, in 15 minuti.

"E' un investimento complessivo di 98 milioni", ha detto l'Ad del porto Gian Battista Borea D'Olmo.

"Non posso che ricollegarmi a mio padre che ideò e sviluppò i porti di Monaco. Sono certo che l'operazione porterà successo ad entrambi. Per il Principato di Monaco si tratta del terzo porto che spero contribuisca alla sviluppo economico e sociale del territorio", ha detto il principe.

"E' un regalo enorme per Ventimiglia, visto che era l'unica città sui 30 mila abitanti del Tirreno che non aveva un porto.

Il Principe ha fatto un grande investimento per Ventimiglia su quello che è il terzo porto del Principato", ha detto il sindaco Scullino.

Per il governatore Giovanni Toti, l'inaugurazione del porto "è un simbolo della ripartenza e un esempio di collaborazione che apre una strada che porti soddisfazioni sia per il Principato di Monaco che per Ventimiglia. Noi ci siamo e qualsiasi cosa il Principato intenda fare qui avrà nella Regione un partner presente". (ANSA).