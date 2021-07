Nasconde in auto 10 kg hashish, arrestato

(ANSA) - SARZANA, 02 LUG - I finanzieri della Compagnia di Sarzana hanno arrestato un cittadino italiano che aveva nascosto nel vano della ruota di scorta dell'auto circa 10 kg di hashish.

L'uomo, alla guida di un'utilitaria, è stato individuato vicino a Sarzana da una pattuglia in servizio di controllo del territorio. La Gdf l'ha così seguito fino al casello autostradale di Carrara dove è stato fermato e sottoposto a controllo.

Gli uomini della finanza hanno chiesto il supporto dell'unità cinofila e il cane ha subito 'indicato' il vano della ruota di scorta dove venivano trovati, racchiusi in una borsa in tela, 97 panetti di hashish, confezionati in due buste in plastica sottovuoto. Lo stupefacente è stato sequestrato così come l'auto usata per il trasporto e il conducente arrestato e condannato per direttissima dal Tribunale di Massa a un anno ed otto mesi di reclusione e 6 mila euro di multa.

Si stima che la sostanza stupefacente, rivenduta al dettaglio, avrebbe fruttato tra gli 80 mila e i 100 mila euro. (ANSA).