Famiglia in auto si schianta in A10 contro spartitraffico

(ANSA) - SAVONA, 02 LUG - Un'auto con a bordo un'intera famiglia composta da padre, madre e due bambini si è schiantata contro lo spartitraffico la notte scorsa in A10, all'altezza di San Bartolomeo a mare. Immediato l'intervento dei soccorritori del 118 e dei vigili del fuoco. La madre dei due piccoli ha avuto la peggio: è stata trasferita all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure in gravi condizioni. L'uomo e i due bambini piccoli sono stati ricoverati per accertamenti. (ANSA).