Covid: Liguria, 11 nuovi casi, calo ospedalizzati

Ci sono 11 nuovi casi di positività al Covid19 in Liguria, a fronte di un totale di 4.586 test (di cui 2.402 molecolari e 2.184 antigenici) per un'incidenza pari a 0,24 punti percentuali. Il totale dei casi positivi è di 1.313, 2 in più rispetto a ieri. In lieve calo gli ospedalizzati: sono 20, 2 in meno rispetto a ieri. Sei le persone in terapia intensiva. Non vengono segnalati decessi. In isolamento domiciliare restano 105 persone (-2 rispetto a ieri) mentre i soggetti in sorveglianza attiva sono 323.

Nelle ultime 24 ore sono state vaccinate 13.933 persone (11.871 con vaccini a mRna e 2.062 con vaccini a carica virale).

487.967 sono le persone che hanno ricevuto la seconda dose (439.958 con vaccini Pfizer-Moderna e 48.009 con vaccini AstraZeneca-Johnson). Da inizo campagna vaccinale sono state somministrate 1.360.166 dosi, pari all'88% delle dosi ricevute (1.542.370 su dato della struttura commissariale) (ANSA).