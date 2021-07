Colpisce compagna al capo col coltello e si mette a dormire

(ANSA) - LA SPEZIA, 02 LUG - Colpisce la compagna al capo con un coltello poi si mette a dormire su una panchina. L'uomo è stato arrestato dagli agenti della squadra 'Volanti'della polizia della Spezia. E' successo la notte scorsa, poco dopo la mezzanotte, nei giardini pubblici di via Mazzini. A segnalare quanto stava succedendo alcuni cittadini. Un passante ha soccorso la donna.

La vittima ha riferito agli agenti di essere andata ai giardini con il compagno il quale, dopo aver bevuto degli alcolici, senza alcun motivo aveva iniziato a minacciarla e proferire frasi ingiuriose poi l'aveva a colpirla alla nuca con il coltello. L'uomo, un cittadino slovacco di 40 anni senza fissa dimora, era sdraiato poco lontano dal luiogo dell'aggressione. A fianco aveva un coltello.

L'uomo, alla vista della polizia, si è alzato di scatto e ha aggredito gli agenti con calci e pugni cercando di divincolarsi mentre la donna è stata trasportata all'ospedale e refertata per le lesioni riportate al capo. L'arresto dello slovacco è stato convalidato stamani, l'uomo si trova ora nella casa circondariale di via Fontevivo. (ANSA).