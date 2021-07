Cantieri autostrade: 12 km di coda sulla A12 Genova-Livorno

(ANSA)- GENOVA, 2 LUG - Dodici chilometri di coda sulla A12 Genova-Livorno tra Nervi e Chiavari, in direzione Rosignano, per lavori. Code anche sulla A7 Genova-Milano e sulla A10 Genova-Savona. In A7, in particolare, la coda tra il bivio A7/A12 e Genova Sampierdarena è legato ai problemi al terminal Sech che da stamattina non riesce a ricevere le merci causando incolonnamenti su una corsia dei tir.

Ha spiegato Aspi che sulla A12 Genova-Sestri Levante, nel tratto compreso tra Rapallo e Chiavari in direzione Livorno, per consentire il termine degli interventi di pavimentazione in corso all'interno della galleria della Maddalena, era stata posticipata entro le prime ore della sera la rimozione del cantiere (era prevista per le ore 14). Gli interventi erano stati anche ritardati per la perdita di gasolio da parte di uno dei mezzi impiegati nelle lavorazioni e le code hanno raggiunto i 12 chilometri nel tratto compreso tra Genova Nervi e Chiavari in direzione Livorno. Alle 18.30 circa il cantiere è stato poi rimosso e le code nel tratto tra Genova Nervi e Chiavari verso Livorno risultano già in diminuzione anche se al momento sono ancora di 11 chilometri.