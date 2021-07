A Genova 25 mln per il centro storico con il 'piano Caruggi'

(ANSA) - GENOVA, 02 LUG - Il Comune di Genova ha stanziato 25 milioni di euro per migliorare la vivibilità del centro storico con il piano 'Caruggi', avviato a novembre 2020. Il capitolo più corposo è stato quello delle azioni intraprese a sostegno di commercio e imprese: 8,4 milioni di euro per iniziative come il bando per il bonus affitti o l'esenzione della tassa di occupazione del suolo pubblico dei dehors. Altri 7,8 milioni sono stati stanziati per manutenzione e innovazione tecnologia, lavori su alcuni edifici pubblici come ad esempio palazzo Tursi o il museo di Sant'Agostino. Destinati ad azioni socio-educative 4 milioni, come per il bando per gli educatori di strada e quello per il progetto contro lo spreco del cibo. Per il piano pulizia i fondi sono stati pari a 1,2 milioni, con l'apertura di nuovi ecopunti o l'implemento dello spazzamento. Per quanto riguarda la gestione della 'movida' stanziati 25 mila euro legati all'applicazione dell'ordinanza anti-alcol, controlli dinamici e fissi da parte della polizia locale e controlli fonometrici e ambientali negli edifici. Nei prossimi cinque anni il Comune conta di stanziare altri 112 milioni di euro.

La verifica sull'andamento del progetto è stata presentata a palazzo Tursi, con il sindaco Marco Bucci, gli assessori al Centro Storico Paola Bordilli e alla mobilità e rifiuti Matteo Campora, ma anche dei rappresentanti degli uffici tecnici, delle associazioni, le categorie dei commercianti e dei tanti soggetti coinvolti a vario titolo, come peculiare del piano Caruggi.

"Al momento, anche oltre le aspettative, siamo molto avanti nel coinvolgimento delle associazioni al tavolo, abbiamo progetti di riqualificazione delle aree, singole piazzette, singoli vicoli, proposti da cittadini e reti associative - ha spiegato il sindaco Bucci - siamo invece un po' indietro sul capitolo delle ristrutturazioni degli edifici, pensavamo ci sarebbe stata una risposta più elevata da parte dei privati per quanto riguarda lo sfruttamento dei superbonus 90% e 110%, ma ci stiamo lavorando".

