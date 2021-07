Slow Fish: Toti visita stand Regione Liguria

(ANSA) - GENOVA, 01 LUG - "Siamo orgogliosi di ospitare a Genova Slow Fish, la prima manifestazione nazionale di questo genere che avviene del nostro Paese dopo la fase più critica della pandemia che abbiamo attraversato in questo anno e mezzo.

È un appuntamento che qualifica la nostra ripartenza, unendo la bellezza, le tradizioni, l'enogastronomia e la cultura della nostra terra con quella della sostenibilità. Lo stand di Regione Liguria è stato concepito come il centro di una presenza diffusa nella città tramite il coinvolgimento di tanti settori, dalla ristorazione di livello alle botteghe storiche, dalla pesca all' artigianato. La Liguria è in deciso "Restart": lo stiamo facendo con il piede giusto". Così il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti in visita allo stand di Regione Liguria in occasione di Slow Fish, allestito in piazza De Ferrari.

Lo stand della Regione è una sorta di hub che ha il compito di rappresentare la Liguria e allo stesso tempo indirizzare i visitatori nei percorsi disponibili in città.

Lo spazio, reale e immaginario insieme, realizzato anche grazie alla collaborazione con Disney Pixar in occasione del lancio del film Luca, rappresenta insieme un borgo, la campagna e il mare della Liguria, un luogo in cui la tipica piazzetta ligure si tramuta nella campagna dei muretti a secco, degli ulivi e della vite (grazie alla collaborazione con l'Istituto Marsano di Genova), per poi sprofondare nel mare.

Su uno dei lati esterni è stato allestito un punto informativo che mette a disposizione dei visitatori una serie di opportunità frutto della collaborazione con diverse associazioni, quali le esperienze di Artigiani di Liguria, le visite nelle botteghe storiche di Genova, i menu, le prelibatezze e i laboratori di Liguria Gourmet, le degustazioni e la possibilità di andare alla scoperta delle tecniche dei pescatori liguri. (ANSA).