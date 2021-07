Slow Fish: Toti, ripartenza coerente con mondo da costruire

(ANSA) - GENOVA, 01 LUG - "Mai come quest'anno è una ripartenza coerente col mondo che dobbiamo costruire dopo la pandemia. Qua parliamo di sostenibilità, di integrazione tra straordinari patrimoni del nostro Paese: il mare, le sue tradizioni enogastronomiche, l'inquinamento, la sostenibilità, quindi andiamo nella direzione del mondo nuovo che dobbiamo costruire e Genova si candida a essere una delle capitali di questo nuovo mondo". Lo ha detto il presidente della Liguria Giovanni Toti inaugurando oggi a Genova la decima edizione di Slow Fish, la manifestazione dedicata all'ecosistema marino che fino a domenica porta pescatori, cuochi e prodotti di tante regioni italiane nelle strade della città.

"Da Genova si è scoperto un nuovo mondo, ora cerchiamo di costruirlo a casa nostra, costruendo uno sviluppo che non sia un ossimoro rispetto alla sostenibilità ambientale ma sinergico, anzi che ne faccia un motivo di sviluppo, crescita, lavoro e sinergia tra settori. È un evento importante, con tanti spunti positivi e sono contento che la Liguria scatti per prima verso il futuro" ha aggiunto Toti. (ANSA).