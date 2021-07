'Io sono foglia' vince superpremio Andersen

(ANSA) - SESTRI LEVANTE, 01 LUG - 'Io sono foglia' è l'albo illustrato che ha vinto il Superpremio Andersen 2021: è stato scelto da 182 esperti da tutta Italia. Il riconoscimento, intitolato alla memoria di Gualtiero Schiaffino (fondatore della rivista e del Premio Andersen) è andato a Angelo Mozzillo (testo) e Marianna Balducci (illustrazioni), già vincitore del premio al Miglior libro 0-6 anni. Librai, bibliotecari, giornalisti, studiosi, animatori della lettura e due giovanissimi booktuber di 9 e 12 anni hanno espresso la loro preferenza scegliendo tra i vincitori della 40/a edizione del Premio Andersen-Il mondo dell'infanzia. "Per la profonda delicatezza con cui gli autori hanno dato vita a un insolito e felice progetto editoriale. Per la precisione e la sensibilità con cui raccontano gli stati d'animo, spesso confusi e contrastanti, che i piccoli attraversano. Per tavole raffinate e brillanti che coniugano trepida grazia e lieve ironia", sono queste le motivazioni che hanno spinto la giuria a premiare il lavoro pubblicato dalla casa editrice BacchilegaJunior.

Il testo ha frasi composte in rima, mai scontate, danno voce al gioco che vede al centro il corpo di una foglia e quello di un bambino. Due che si incontrano e che con il mutare di forma e posizione raccontano pensieri, emozioni, stati d'animo di chi è sempre diverso nello scorrere naturale del tempo. Il bambino assomiglia a ogni foglia, la imita, la trasforma. (ANSA).