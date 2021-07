Il Comune di La Spezia assume 64 persone

(ANSA) - GENOVA, 01 LUG - Il Comune di La Spezia assume 64 lavoratori: lo ha annunciato oggi il sindaco Pierluigi Peracchini, dopo l'approvazione da parte della giunta dell'atto che dà via alla procedura di assunzione e all'attuazione di un nuovo modello organizzativo della macchina comunale. "Un numero nuovo di personale che andrà a riempire in parte i circa 170 pensionamenti che negli anni scorsi hanno portato ad una notevole riduzione dell'organico comunale - ha detto il sindaco -. Il piano di assunzione vuole attuare un nuovo modello organizzativo grazie al quale la macchina comunale sarà più efficiente ma soprattutto saranno garantiti maggiori servizi ai cittadini". Prevista l'assunzione di 29 vigili per il presidio del territorio, 19 operai tra manutentori e altre specialità per gli interventi su strade, impianti, giardini. Assunti anche un geometra e un istruttore di asilo nido. "Un piano di assunzioni che sicuramente oltre a dare lavoro stabile a 64 persone avrà una ricaduta sul territorio in termini di sicurezza, cura e prevenzione". (ANSA).