Ha in casa 400 grammi di cocaina, arrestato

(ANSA) - GENOVA, 01 LUG - Aveva in casa oltre 400 grammi di cocaina e 23 mila euro in contanti. Gli agenti del commissariato di Cornigliano hanno arrestato un uomo di 57 anni, italiano con precedenti penali. I poliziotti stavano tenendo d'occhio l'uomo, con un passato da pusher, e ieri hanno fatto scattare la perquisizione. In casa gli agenti gli hanno trovato 429 grammi di cocaina, un bilancino di precisione elettronico e due cellulari nascosti dentro un buco nel muro dietro un termosifone. Inoltre all'interno di due cassette di sicurezza venivano rinvenuti circa 23mila euro. (ANSA).