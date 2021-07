Goletta Verde, parte da Liguria campagna estiva Legambiente

(ANSA) - GENOVA, 01 LUG - Parte da Genova la 35esima edizione di Goletta Verde 2021, la storica campagna estiva di Legambiente in difesa delle acque e delle coste italiane, che quest'anno torna a navigare dopo la breve pausa dell'anno scorso. Dopo la partenza in Liguria arriverà in Friuli Venezia Giulia a metà agosto. Il motto di quest'anno 'Non ci fermeremo mai' accompagna Goletta Verde nella sua lotta all'illegalità, perché non si possono fare passi indietro: anche nell'anno della pandemia non si è fermato l'assalto alle coste e ai mari italiani, sottolinea l'associazione.

I grandi temi della campagna di quest'anno sono: erosione costiera e dissesto idrogeologico, beach e marine litter (immondizia sulla spiaggia e in mare), porti, eolico off-shore, lotta alla crisi climatica e alle fonti fossili, depurazione dei reflui, aree marine protette, bonifiche dei territori inquinati, contrasto all'inquinamento da plastica in mare.

Goletta Verde si avvale del prezioso aiuto di centinaia di volontari e volontarie per il campionamento delle acque, a caccia di inquinamento e situazioni critiche. La campagna vede la collaborazione del Consorzio Nazionale per la Gestione, Raccolta e Trattamento degli Oli Minerali Usati (Conou), e Novamont, azienda leader a livello internazionale nel settore delle bioplastiche e dei biochemicals. Media partner il mensile di Legambiente, la Nuova Ecologia.

Goletta Verde farà tappa in Liguria il 3 e il 4 luglio, lunedì 5 luglio verranno presentati a Genova i risultati delle analisi dei campioni d'acqua prelevati lungo le coste liguri.

(ANSA).