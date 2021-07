Demolizione per 2 navi da anni abbandonate in porto Genova

(ANSA) - GENOVA, 01 LUG - Si avvia a conclusione la storia delle navi Sentinel e Theodoros il cui destino si è intrecciato, per oltre un decennio, nel porto di Genova sia per lo stato di abbandono nel quale versavano, sia per le numerose difficoltà tecnico-amministrative e burocratiche riscontrate per arrivare alla loro demolizione.

La Capitaneria di porto di Genova ha portato a termine le istruttorie di approvazione dei piani di smaltimento e riciclaggio delle due navi, dando il proprio assenso affinché il cantiere navale "San Giorgio del Porto spa" procedesse alle manovre per l'ingresso in bacino delle due unità. In data odierna, sotto il coordinamento dei Piloti del porto di Genova e con l'ausilio degli ormeggiatori e dei rimorchiatori portuali, il Theodoros e il Sentinel hanno fatto ingresso nel bacino 3 di Ente Bacini assieme alla nave Mar Grande, anch'essa destinata alla demolizione nei prossimi mesi.

Grazie alla sinergica e positiva azione esercitata dal 2019 da tutte le Amministrazioni coinvolte - Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e la stessa Capitaneria di Porto di Genova - "si è arrivati all'epilogo della questione, così consentendo di inanellare un ulteriore e strategico primato ambientale per il porto di Genova. Saranno le prime navi demolite in Italia in attuazione della normativa di Ship recycling", afferma la capitaneria di porto (ANSA).