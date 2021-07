Covid: 14mila ore servizio volontari Anpas nel 2020

(ANSA) - GENOVA, 01 LUG - Oltre 14 mila ore di servizio l'impegno dei 2300 volontari coinvolti nel soccorso e nel trasporto "Covid". E' uno dei numeri del bilancio sociale 2020 di Anpas Liguria. In evidenza gli ottomila volontari che hanno svolto servizio nelle 107 pubbliche assistenze della regione ma anche i 770 volontari che hanno controllato la temperatura a più di 30mila passeggeri all'Aeroporto 'Cristoforo Colombo' di Genova. Inoltre sono state 8 mila le consegne a domicilio di spesa, farmaci e generi di prima necessità effettuate dalle associate dell'Anpas alla popolazione ligure durante l'emergenza sanitaria.

"Le difficoltà create anche dalle restrizioni imposte per contenere la diffusione dei contagi ci hanno spinto ad aumentare il nostro impegno, a fare nostre richieste nuove e diverse provenienti dalla comunità e intercettate grazie alla nostra capillarità e al radicamento sul territorio. Abbiamo organizzato ulteriori nuovi servizi di prossimità, soprattutto in favore di quelle fasce più fragili della popolazione che sono risultate maggiormente colpite dalla condizione d'isolamento venutasi a creare", spiega in una nota il presidente di Anpas Liguria Lorenzo Risso: "Abbiamo reperito e distribuito grazie a 220 volontari più di 2 milioni di Dispositivi di protezione individuale (DPI) alle nostre pubbliche assistenze, tra mascherine, guanti, tute, visiere e occhiali". (ANSA).