Spezia; Pecini cerca allenatore e pensa a Maran

(ANSA) - GENOVA, 01 LUG - È Riccardo Pecini il primo tassello dello Spezia dopo il terremoto Italiano. I liguri ripartono affidando le chiavi del settore tecnico e sportivo del club a un professionista di grande esperienza, arrivato dalla Sampdoria ma che negli anni scorsi aveva maturato esperienze importanti al Tottenham e al Monaco. È proprio il nuovo direttore dello Spezia fa il punto sul nuovo allenatore. "Per scegliere il nuovo tecnico il tempo è poco ma lo sfrutteremo tutti per fare la scelta migliore per noi e per permettere al tecnico di lavorare nella miglior situazione possibile - spiega Pecini -. Maran? È uno dei pochi profili che stiamo analizzando, all'inizio della prossima settimana prenderemo una decisione".

Sul mercato, Pecini va cauto ma sottolinea che la squadra non verrà smantellata. "Il progetto doveva essere quello di arrivare in ritiro con una rosa composta da almeno venti elementi più qualche giovane, ma è inutile pensare ora di operare al mercato senza allenatore, avrebbe poco senso. Ritarderemo le operazioni possibili, cercando di accelerare a ridosso dell'inizio del ritiro. L'obiettivo è di preservare il gruppo attuale, confermare un blocco che ha fatto così bene diventa fondamentale, ma è difficile rispondere senza un tecnico perché non è detto che tutti siano compatibili al 100% con il gioco del nuovo allenatore. In questo momento non c'è la necessità di fare alcun smantellamento o cessione strategica - dice Pecini -, non siamo una società in difficoltà che ha necessità di accettare per forza le offerte, ma ovviamente ascoltiamo tutti, compreso il volere dei giocatori. (ANSA).