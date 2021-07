Calcio: Sampdoria, D'Aversa risolve col Parma

(ANSA) - GENOVA, 01 LUG - Manca soltanto la firma sul contratto che lo legherà alla Sampdoria per le prossime due stagioni, circa 750 mila euro all'anno di stipendio per il tecnico Roberto D'Aversa che ha risolto in queste ore il suo contratto col Parma che scadenza nel giugno 2022. Per l'allenatore un incentivo all'esodio di 750mila euro da parte degli emiliani, un'operazione che ha permesso alla società doriana di trovare un'intesa su cifre più basse rispetto allo stipendio che ha percepito ultimamente D'Aversa. Insieme a lui il vice Andrea Tarozzi, i preparatori atletici Luca Morellini e Danilo Massi e i collaboratori tecnici Marco Piccioni e Simone Greco. Mentre ad inizio settimana toccherà a Daniele Faggiano risolvere il contratto col Genoa in scadenza nel 2023 e inizierà ufficialmente la sua avventura alla Sampdoria come direttore sportivo. (ANSA).