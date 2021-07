Genoa: il primo colpo è Buksa

(ANSA) - GENOVA, 01 LUG - Il Genoa, con una nota sul proprio sito ufficiale, ha annunciato l'ingaggio di Aleksander Buksa, giovane attaccante polacco svincolatosi dal Wisla Cracovia.

Buksa, nato il 15 gennaio 2003, ha già all'attivo 38 presenze in Ekstraklasa , la serie A polacca, e nel campionato 2019/2020 è diventato il più giovane marcatore della storia del Wisla.

In carriera inoltre Buksa ha già vestito le maglie delle rappresentative nazionali Under 15, Under 16 , Under 17 e Under 19. (ANSA).