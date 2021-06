Turismo: a Genova riapre il Bigo, l'ascensore panoramico

(ANSA) - GENOVA, 30 GIU - Dal primo luglio il Bigo riapre al pubblico. L'ascensore panoramico al Porto Antico di Genova, progettato da Renzo Piano, riprende a condurre i turisti a 40 mt di altezza, per scoprire il suggestivo 'skyline' della città a 360°. Lo annuncia Costa Edutainment in una nota.

Diventato in breve un simbolo riconosciuto dell'intera Area del Porto Antico, il Bigo è composto da sette bracci di diversa lunghezza tenuti in posizione da cavi di acciaio ancorati in acqua al fondo del mare. La struttura, unica nel suo genere, riconduce immediatamente al mondo marittimo tradizionale richiamando con il suo aspetto i bracci di carico che, prima dell'avvento del trasporto delle merci tramite i containers, erano sulla coperta di tutte le navi mercantili.

Per l'accesso al Bigo sono state adottate alcune misure anti contagio quali il trasporto di max 8 persone a viaggio, la presenza di gel igienizzante all'ingresso e l'obbligo d'indossare la mascherina. L'orario di apertura sarà dalle 17 alle 22 e da martedì a domenica e nei festivi anche dalle 10 alle 12.

Costa Edutainment annuncia anche di aver introdotto alcune promozioni per i mesi di luglio e agosto, e oltre al biglietto per la visita di Acquario, Biosfera e Bigo, ha previsto alcune tariffe diverse con l'acquisto dei biglietti online per l'Acquario, per biglietti che combinano la visita ad Acquario, a Galata Museo del Mare e al Sommergibile S518 Nazario Sauro, oltre a una promozione incrociata tra il Parco Le Caravelle a Ceriale e l'Acquario di Genova. (ANSA).