Tennis: Wimbledon; avanza anche Fognini

(ANSA) - ROMA, 30 GIU - Avanti a Wimbledon anche Fabio Fognini, n.31 del ranking e 26 del seeding. Il tennista ligure ha superato il serbo Laslo Djere, n.55 ATP in quattro set con il punteggio di 6-3, 6-4, 0-6, 6-4.

Per Fognini è la dodicesima presenza al Major britannico dove non è mai andato oltre il terzo turno, raggiunto compreso questa volta in sei occasioni (le ultime quattro consecutive). (ANSA).