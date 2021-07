Rapinato a Milano Vito Molinari, storico regista Rai

(ANSA) - MILANO, 30 GIU - E' stato rapinato venerdì scorso a Milano il regista e scrittore Vito Molinari, 92 anni "sestrino" di Sestri Levante doc, padre fondatore della televisione italiana il 3 gennaio 1954, con la trasmissione inaugurale Rai da lui diretta.

Secondo quanto riferito da Carabinieri, Molinari è stato aggredito al rientro a casa, in via Sanzio angolo via San Siro, e gli sono stati sottratti duecento euro.

Caduto a terra, è stato soccorso e trasportato in ospedale dove gli sono state diagnosticate ferite e la rottura del femore che ha reso necessaria un'operazione chirurgica.

Vito Molinari è una memoria storica della Rai con oltre duemila trasmissioni televisive e 500 Caroselli, ha diretto lui le tantissime prime Rai del sabato, L'amico del giaguaro, Senza Rete, Canzonissima e tante altre. (ANSA).