Ponte Genova: murale con 43 colori sotto Ponte San Giorgio

(ANSA) - GENOVA, 30 GIU - E' stato presentato oggi da Costanza Musso, amministratore delegato di M.A. Grendi, un murale realizzato nella Radura della Memoria sotto al nuovo ponte San Giorgio a Genova dalla coppia franco-spagnola Dourone, tra i massimi esponenti della Street-art a livello mondiale. Il Gruppo Grendi è Diamond Donor dell'evento Pintada by Urban Attack, progetto di Street-art ideato e realizzato dalla società di comunicazione Twenty Twenty per il Comune di Genova e i Club Rotary Genovesi con la curatela e direzione artistica dell'italiana Giulia Lavinia Lupo.

"E' la prima assoluta in Italia di questi meravigliosi artisti e siamo dunque particolarmente orgogliosi del loro esordio nella città dove il Gruppo è nato e ha una sede operativa. Abbiamo voluto partecipare sia a livello di management che di dipendenti come segno concreto di vicinanza e perché riconosciamo al pensiero creativo l'opportunità di valorizzare e attribuire nuovi significati al contesto urbano e sociale" ha detto Costanza Musso.

I Dourone hanno realizzato un "mega affresco" di circa 120 metri. Il titolo dell'opera è "Gaelle 00:00,02", ad indicare sia il volto della giovane ragazza che guarda con speranza al futuro, sia il tempo infinitesimale che può cambiare la vita di una persona. Come quella di chi abitava nella zona di via Porro, travolta dal crollo del vecchio ponte Morandi. "E' in questa tensione fra tragedia e inno alla vita che i Dourone hanno sintetizzato magistralmente in una luminosa palette di 43 colori, tanti quanti le vittime del crollo, la loro fiducia nel futuro e nella vita, che deve sempre guardare avanti" spiega la curatrice Giulia Lavinia Lupo.

Pintada by Urban Attack farà "debuttare" a Genova altre star del settore: lo spagnolo Okuda San Miguel (a partire dal 6 luglio in un muro di via Certosa), il brasiliano L7matrix (dal 18 luglio in un palazzo di via Garello) e l'argentino Bosoletti, in una location in via di definizione. Oltre ai quattro i murales, che contribuiranno a riqualificare artisticamente la zona di Certosa, il progetto prevede la donazione di un palco di 6 mt per le attività ricreative nell'area Radura della Memoria e alcune workstation per la Casa di Quartiere. (ANSA).