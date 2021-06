Incidenti lavoro: operaio cade da ponteggio, è grave

Un operaio di 23 anni è caduto questa mattina dal ponteggio, facendo un volo di circa quattro metri, mentre lavorava a una facciata di un edificio in salita alla Chiesa di Fegino a Genova. Il giovane è stato soccorso dai sanitari del 118 arrivati con l'automedica. L'operaio è stato intubato e immobilizzato e trasportato in codice rosso all'ospedale San Martino dove lo stanno sottoponendo a un intervento. Sul posto sono intervenuti anche gli ispettori della Asl per ricostruire la dinamica dell'incidente e verificare il rispetto di tutte le norme in materia di sicurezza sul lavoro.