Genova: divieto di balneazione a Priaruggia e a Sturla

(ANSA) - GENOVA, 30 GIU - Il sindaco Marco Bucci, sulla base dei campionamenti effettuati da Arpal, ha disposto - su proposta dell'assessore all'ambiente Matteo Campora - il divieto temporaneo di balneazione nei seguenti tratti di litorale: Spiaggia Priaruggia, dal tratto terminale di via Silvano Stacchetti all'asse di via Capo San Rocco; Sturla Ovest, dal lato Est del civico 16 di via del Tritone al lato ovest del civico 8 di via del Tritone.

Inoltre il vicesindaco Massimo Nicolò, sempre su proposta dell'assessore Campora, ha disposto il divieto di balneazione nel tratto di litorale Levante Torrente Rexello, a Pegli.

(ANSA).