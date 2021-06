Architetti: Genova città fragile, vince The Monolith

(ANSA) - GENOVA, 30 GIU - Un concorso grafico-fotografico, nell'ambito del programma culturale 'Fragile', per mettere in luce ciò che del tessuto urbano rimane spesso in ombra: è stato questo l'obiettivo della Fondazione dell'Ordine degli Architetti della Provincia di Genova che ha premiato The Monolith di Daniele Ratti. E' il progetto vincitore di Genova città fragile.

A seguire, si sono classificati: Rotonda di San Martino di Roman Keller e Christina Hemauer e Bagni Lido Cornigliano di Diego Figone. I tre vincitori sono stati selezionati dalla giuria tra le 135 proposte ricevute, secondo i criteri di qualità grafico-visiva, valore teorico-critico e attinenza con il tema del bando, e riceveranno un premio in denaro di 1.000 euro. Dal 5 al 19 luglio, utilizzando spazi usualmente riservati alla pubblicità, 13 opere per 29 poster animeranno un percorso espositivo urbano, dal centro alla periferia. Assieme ai 3 premiati sono state selezionate altre 10 immagini ritenute meritevoli che saranno esposte nei luoghi pubblici della città.

"Una mostra a cielo aperto, centrata sulla fragilità urbana, organizzata e finanziata da Foage per la città di Genova, da scoprire con l'ausilio di una mappa e da condividere sui social con l'hashtag #genovacittàfragile per mettere in luce la fragilità urbana, ciò che del tessuto urbano rimane spesso in ombra e di cui bisognerebbe prendersi cura", si legge nella nota della Fondazione dell'Ordine degli Architetti. (ANSA).