Vaccini: Fontana, inviata a Figliuolo bozza accordo Liguria

(ANSA) - MILANO, 29 GIU - "Abbiamo trasmesso una bozza di quello che potrebbe essere un accordo al commissario Figliuolo, dopodiché prenderemo una decisione". Così, a margine della presentazione della mostra 'Storie del Grattacielo' al Pirellone a Milano, il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha risposto a chi gli chiedeva dell'accordo con la Liguria per le vaccinazioni dei lombardi in vacanza.

"Stiamo facendo delle valutazioni - ha aggiunto Fontana -. Con Toti ne ho parlato perché mi ha chiamato. Bisogna avere un po' di calma e capire quanti saranno i vaccini e come saranno distribuiti. E' il momento di fare le valutazioni con calma".

