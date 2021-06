Terzo Valico: Bellanova, dobbiamo consegnarlo nel 2024

(ANSA) - GENOVA, 29 GIU - "Dobbiamo dare il Terzo Valico a questo territorio e all'Europa entro il 2024 e da ciò che ho verificato visitando i cantieri, è un obiettivo che abbiamo a portata di mano". Lo ha detto la viceministra alle Infrastrutture Teresa Bellanova al termine di una visita ai cantieri liguri. Il Terzo Valico è l'alta velocità ferroviaria tra Genova e Milano.

"Il Terzo Valico è un'opera strategica non solo per questo territorio, ma per il Paese e l'Europa, un collegamento che si attiverà tra il Mar Mediterraneo e il Mare del Nord, un cantiere impegnativo per cui vorrei riconoscere il lavoro delle maestranze, persone e imprese che nell'anno drammatico del Covid non si sono mai fermate". (ANSA).