Si imbarcano con 141 mila euro in contanti, multati

(ANSA) - GENOVA, 29 GIU - Hanno provato a imbarcarsi per il Marocco con 141 mila euro in contanti, dentro i bagagli a mano, senza dichiarali. I "danarosi" passeggeri sono stati scoperti dalla guardia di finanza e dai funzionari delle Dogane di Genova. Le fiamme gialle del secondo gruppo hanno sanzionato gli otto passeggeri per un totale di 8.500 euro.

Per controllare la regolarità dei flussi finanziari in entrata e in uscita dal territorio comunitario, la normativa prevede l'obbligo di presentazione di una dichiarazione di valuta agli uffici doganali in capo ai viaggiatori che detengono denaro contante per importi superiori a 10.000 euro. (ANSA).