Ragazza ferita alla schiena dopo lite, caccia all'aggressore

(ANSA) - BORGIO VEREZZI, 29 GIU - Una ragazza di 25 anni è stata ferita alla schiena la scorsa notte con una lama dopo che aveva avuto una discussione con un uomo sui 50 anni, italiano, che conosce da tempo. La ragazza ha subito una ferita guaribile in 10 giorni. Sul posto sono intervenute l'automedica e un'ambulanza della Croce Bianca di Finale Ligure e dopo le prime cure la ragazza è stata trasportata all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. La giovane, che lavora come cameriera, è stata ferita poco dopo la mezzanotte in via Matteotti, nel centro di Borgio Verezzi. Sul caso indagano i carabinieri. Stando ai primi accertamenti, la ragazza ha avuto una discussione con l'uomo dopo aver terminato il turno di lavoro e poi è stata colpita con qualcosa di tagliente o acuminato alla schiena. I militari stanno cercando l'aggressore e stanno approfondendo il contesto in cui è avvenuta l'aggressione. (ANSA).