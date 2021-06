Chiavari spenderà 14 milioni per difendere costa e spiagge

Prove in vasca, questa mattina, a cura di un team di tecnici del dipartimento di ingegneria civile e ambientale dell'Università di Firenze, per verificare l'efficacia e l'adeguatezza del progetto realizzato per la difesa del litorale chiavarese. A coordinare il gruppo di lavoro Lorenzo Capietti, Andrea Dottarelli, Andrea Esposito, Matteo Innocentie Andrea Pedroncini spiega in una nota il Comune di Chiavari.

"Con le risorse messe in campo da Regione Liguria, ben 14 milioni di euro, stiamo per dare avvio ad uno dei più importanti interventi degli ultimi decenni, rivoluzioneremo l'assetto del nostro litorale per una maggiore protezione da mareggiate e fenomeni di erosione, ma anche per garantire una migliore fruizione degli arenili - spiega il Comune -. Spiagge più ampie, di oltre 50 metri di lunghezza, grazie alla realizzazione di scogliere perpendicolari per dissipare interamente l'energia del moto ondoso, al ripascimento della parte emersa e sommersa e alla creazione di una diga soffolta (a levante di circa 1.5 m, mentre a ponente di 3 m dal fondale) con l'obiettivo di spezzare l'onda in arrivo ed evitare la dispersione del materiale sabbioso. Saranno cinque i nuovi pennelli in sostituzione delle attuali barriere parallele, alti circa 1.60 m, che delimiteranno gli specchi d'acqua compresi tra la foce del torrente Rupinaro e la spiaggia di Preli" dichiara il primo cittadino Marco Di Capua accompagnato a Firenze dal presidente del consiglio Antonio Segalerba, dal consigliere Stefano Trocar.

"È ancora in corso l'esito delle prove che stanno confermando la soluzione progettuale prevista: il modello simula una mareggia d'intensità più forte di quella che ha colpito la costa nel 2011 e nel 2018. Prossimo passo il deposito del progetto in Regione, a settembre, e l'approvazione dell'appalto integrato, con la previsione di iniziare nel 2022 i lavori del primo lotto, la modifica del pennello alla foce del Rupinaro, e procedere fino al 2026, cella per cella, arrivando a Preli - prosegue il sindaco -. L'intervento inciderà significativamente anche sul rilancio del turismo cittadino, valorizzando ancor di più un patrimonio costiero che poche realtà del Tigullio possono vantare".