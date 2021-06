Cantieri autostrade: 6 km di coda in A10

(ANSA) - GENOVA, 29 GIU - Mattinata complicata per chi deve percorrere le autostrade liguri. In A10 ha riaperto in ritardo il tratto tra Genova Aeroporto e Pra' provocando lunghe code anche in città. In particolare si è arrivati a 14 chilometri di coda tra Varazze e Savona adesso scesi a 6. In A26 Genova - Gravellona Toce ci sono quattro chilometri di coda tra Masone e il bivio A26/A10 e tre chilometri tra il bivio A26/A10 e Masone.

In A7 Genova -Milano si registrano due chilometri tra Bolzaneto e Busalla e due chilometri tra Nervi e Recco, in A12. (ANSA).