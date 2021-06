Calcio: stadio Chiavari alimentato con energia rinnovabile

(ANSA) - CHIAVARI, 29 GIU - Un'Entella sempre più green. Il Comunale di Chiavari sarà tra i primi stadi d'Italia a impatto zero per quanto riguarda le forniture di energia elettrica.

L'impianto sarà alimentato al 100% con forniture di energia elettrica da fonti rinnovabili. Discorso analogo anche per gli uffici del club presenti tra Corso Lavagna e Via Gastaldi.

"Entella e Duferco Energia, player di riferimento per la fornitura di luce, gas e servizi, da 4 stagioni consecutive main sponsor del club biancoceleste, arricchiscono la propria collaborazione con importanti iniziative nel campo della sostenibilità", si legge nella nota della società ligure.

"Duferco è parte integrante della famiglia Entella - ha commentato Matteo Matteazzi, Direttore Generale della Virtus Entella - Siamo orgogliosi di iniziare questo percorso con loro all'insegna della sostenibilità. Il rispetto dell'ambiente è un tema che ci sta molto a cuore".

Marco Castagna, AD di Duferco Energia sottolinea: "Lo sviluppo sostenibile e l'attenzione all'ambiente sono parte integrante della nostra politica di sviluppo e siamo davvero felici di poter affiancare la Virtus Entella in questo ambizioso e innovativo progetto" (ANSA).