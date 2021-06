Spezia: Peracchini, rispettato il 90% dei punti di mandato

(ANSA) - GENOVA, 28 GIU - A quattro anni dall'elezione e a un anno dalla scadenza del mandato il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini, già ricandidato per la coalizione di centrodestra, ha fatto oggi un bilancio sull'azione portata avanti in questa prima legislatura. "Almeno il 90% dei 10 punti di mandato sono stati affrontati" ha spiegato oggi il primo cittadino, nel corso di una conferenza stampa cui ha partecipato tutta la giunta. Entro il 2022 ci saranno 160 telecamere a vigilare sul territorio, la raccolta differenziata sfiora l'80% grazie all'introduzione dei bidoni intelligenti, tra il 2019 e il 2021 verranno assegnati oltre 170 alloggi. Implementati i servizi sociali e sanitari, anche durante l'emergenza pandemica.

La conferenza stampa si è svolta all'interno del Museo Lia che, ha annunciato il sindaco, a settembre "ospiterà una mostra su Giotto e i giotteschi, mentre a inizio d'anno è previsto un altro evento di livello nazionale dedicato a Leonardo e ai leonardeschi. La rassegna Libriamoci, ad ottobre, sarà aperta dalla partecipazione dello scrittore Alessandro D'Avenia". Per quel che riguarda le opere, su cui "sono stati investiti in questi anni 70 milioni di euro", il primo cittadino ha annunciato che "è stato finanziato il binario per il 5 Terre Express della stazione di La Spezia Migliarina. A giorni avremo anche le date certe per la disposizione del nuovo Waterfront della città. Stiamo inoltre lavorando con la Marina Militare per la musealizzazione del sottomarino Da Vinci". Entro l'estate poi "sarà inaugurato il Miglio Blu" un percorso ciclabile illuminato che unirà la città con la zona dei grandi cantieri nautici e navali". (ANSA).