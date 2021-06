Prodotti senza marchio CE, multe a 4 bazar

(ANSA) - SAVONA, 28 GIU - La Guardia di Finanza di Savona ha multato 4 bazar etnici nei Comuni di Varazze, Loano, Vado Ligure e Pietra Ligure per violazione della normativa in materia di sicurezza dei prodotti. Le Fiamme Gialle hanno rinvenuto un ingente quantitativo di prodotti elettronici, giocattoli e dispositivi medici, privi della marcatura "CE" e/o delle indicazioni di provenienza e, pertanto, potenzialmente pericolosi per la salute dei cittadini.

Tra gli oggetti rivenuti, oltre 6100, casse bluetooth e cuffie che, avverte la Finanza, "ove non conformi alle caratteristiche di sicurezza previste, potrebbero esplodere durante l'utilizzo"; e poi cerotti e cosmetici "potenzialmente causa di irritazioni e altre alterazioni cutanee" o pile "passibili di causare malfunzionamenti nei prodotti". Tutti gli oggetti "potevano essere venduti a poco prezzo probabilmente proprio per il mancato rispetto delle prescrizioni italiane ed europee" spiegano i militari. Tra questi anche giocattoli.

I titolari degli esercizi commerciali controllati, di etnia cinese e bengalese, sono stati sanzionati per importi compresi tra gli 800 euro e i 128 mila euro (nei casi più gravi, riguardanti i dispositivi medici). (ANSA).