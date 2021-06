Covid: in Liguria zero contagi e zero morti

(ANSA) - GENOVA, 28 GIU - Zero contagi da covid nelle ultime 24 ore in Liguria e zero morti (sono 4350 da quando il virus ha cominciato a circolare), con gli ospedalizzati stabili: 23, di cui 7 in terapia intensiva, ieri erano 8. I positivi sono 1599, 2 meno di ieri. I contagiati da inizio pandemia sono 103406. In 24 ore sono stati fatti 1034 tamponi molecolari e 567 test antigenici rapidi. I guariti sono due, mentre in isolamento domiciliare ci sono 136 persone, 15 meno di ieri, e in sorveglianza attiva ce ne sono 525. nelle ultime 24 ore sono state inoculate 8972 dosi di vaccino. Hanno concluso il ciclo vaccinale in 450.540. I vaccini consegnati sono 1.433.693, quelli somministrati 1.304.057, il 91% (ANSA).