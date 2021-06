Calcio: Genoa; l'Under 18 è campione d'Italia

Il Genoa Under 18 allenato da Gennaro Ruotolo è campione d'Italia. I giovani rossoblù hanno sconfitto nella finalissima nazionale giocata al Manuzzi di Cesena la Roma di Aniello Parisi per 2-1.

Dopo un primo tempo terminato 0-0 con la Roma che non ha sfruttato un calcio di rigore, bravo il portiere del Genoa Corci a respingere il tiro di Afen-Gyan, nella ripresa la gara si è sbloccata.

Al 18' vantaggio dei rossoblù con Fossati abile di testa a superare il portiere giallorosso Milan su cross di Vassallo.

Dieci minuti dopo secondo rigore per la Roma, intervento del portiere Corci su Pagano. Dal dischetto va lo stesso Pagano che spiazza il portiere rossoblù.

Il pari dura però appena due minuti: Boci mette in mezzo per l'accorrente Vassallo che non sbaglia il tempo della conclusione e riporta i suoi in vantaggio per il 2-1 che non cambierà più.

Per il Genoa grande festa sotto lo sguardo del tecnico della prima squadra Davide Ballardini e dei massimi dirigenti giovanili.