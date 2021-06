ArcelorMittal: offerta per 2 acciaierie in Francia

(ANSA) - GENOVA, 28 GIU - ArcelorMittal ha fatto un'offerta per l'acquisizione in Francia di due acciaierie che fanno capo a Liberty Steel del gruppo GFG Alliance: si tratta dell'acciaieria Ascoval a Saint-Saulve nel nord della Francia e del sito d'Hayange nella Mosella. Pioniere in decarbonizzazione e digitalizzazione - si legge nel comunicato della società che annuncia la presentazione di offerta - ArcelorMittal prevede di investire e sviluppare i suoi assets in un progetto comune e coerente, di migliorare la reddittività del gruppo garantendo e mantenendo i livelli occupazionali ai livelli attuali.

ArcelorMittal a presentato il suo progetto ai diversi attori comprese le rappresentanze sindacali". Nel piano sono previsti diversi investimenti. "I maggiori investimenti previsti da ArcelorMittal - prosegue il comunicato della società - rappresentano un ammontare superiore a 60 milioni di euro e permetteranno le acciaierie acquisite di "produrre al massimo delle loro capacità". (ANSA).