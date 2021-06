D'Aversa e Faggiano per la Samp, operazioni slegate

(ANSA) - GENOVA, 27 GIU - Sono ore decisive, per la Sampdoria: entro mercoledì la società piazzerà due colpi: in panchina è fatta per l'ex Parma Roberto D'Aversa. Pronto un biennale intorno agli 800 mila euro a stagione. Sarà anche contemporaneamente ufficializzato l'ingresso come ds di Daniele Faggiano. Insieme sono stati diversi anni a Parma ma le operazioni, trapela dal club, non sarebbero legate perchè la scelta di Faggiano è del presidente, Massimo Ferrero.

Carlo Osti resterà come direttore generale del club e con Faggiano formeranno una coppia mercato che potrebbe dare risultati importanti. Intanto brilla sempre di più la stella del gioiellino danese Damsgaard agli Europei: per lui nelle ultime ore sarebbero arrivati sondaggi da club di prima fascia della Bundesliga. (ANSA).