Trasferisce conto cliente, denunciata dipendente Poste

(ANSA) - GENOVA, 26 GIU - Ha trasferito il conto corrente di una anziana a una filiale di banca in Campania in modo tale da consentire ai suoi 'soci' di emettere assegni falsi per un danno da 130 mila euro. Nei guai è finita la dipendente di una filiale delle Poste di Genova, di 55 anni, insieme ad altre quattro persone tra i 28 e i 64 anni. L'indagine dei carabinieri è partita a marzo quando la vittima della truffa, una donna di 86 anni, ha denunciato tutto. L'anziana ha raccontato che era stato richiesto, a sua insaputa, il trasferimento del suo conto corrente postale presso una filiale di una cittadina campana e che erano state eseguite quindici operazioni di trasferimento di denaro, sempre dal suo conto corrente, pari ad un importo di circa 80 mila euro. Dalle indagini è emerso che l'impiegata postale aveva fornito ai complici gli estremi della documentazione bancaria della vittima facendole trasferire il conto e poi emettendo diversi assegni postali falsificati per un danno di 130 mila euro. (ANSA).