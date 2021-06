Tifose Genoa comprano pagina giornale contro Preziosi

(ANSA) - GENOVA, 26 GIU - Un gruppo di tifose del Genoa, che si firmano "le Genoane Arrabbiate", ha comprato una pagina sul giornale sportivo nazionale Tuttosport per far pubblicare una lettera aperta contro Enrico Preziosi, attuale proprietario e presidente del Genoa.

Le tifose, dopo aver ricordato la storia del club e l'amore dei suoi tifosi hanno sottolineato come la permanenza in Serie A sia il "minimo sindacale" per il club più antico d'Italia e che il club sia in mano a chi "preferisce plusvalenze a non finire ai tifosi" sottolineando poi "che amarezza pensare che lei poteva ma non ha voluto..". Poi hanno chiuso con un esplicito invito a lasciare la società: "Se vogliamo tornare a sognare Lei se ne deve andare". (ANSA).