Scajola, entro fine anno primo parco marino

(ANSA) - IMPERIA, 26 GIU - "Tra l'estate e la fine dell'anno apriremo il tiro a volo nella passeggiata degli Innamorati, dove ci sarà l'accesso al parco marino delle Rateghe, il primo della nostra Riviera". Lo ha annunciato il sindaco di Imperia, Claudio Scajola. "Si potrà effettuare snorkeling e fotografia subacquea - ha aggiunto - cercheremo di conciliare l'amore per il mare, con la necessità dei pescatori di lavorare e di far star bene i bagnanti. Ma abbiamo anche un grande rispetto per il mare, quindi l'area sarà delimitata e protetta". (ANSA).