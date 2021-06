Protezione civile garantirà sicurezza genovesi al mare

(ANSA) - GENOVA, 25 GIU - Una moto d'acqua e una motovedetta della Protezione civile da domani e per tutta l'estate, ogni weekend, monitoreranno il litorale tra Genova Nervi e Voltri per garantire l'incolumità dei bagnanti. Il progetto della Società nazionale salvamento e dell'Associazione nazionale carabinieri, in collaborazione con il Comune di Genova, è stato illustrato dal consigliere comunale delegato alla Protezione Civile Sergio Gambino Le attività di controllo durante i fine settimana si svolgeranno per 10 ore al giorno e vedranno all'opera il personale appositamente formato delle due realtà di Protezione civile. Saranno operative una squadra di due persone sulla moto d'acqua e una squadra di tre persone sulla motovedetta, pronte a intervenire in caso di situazioni di criticità e in coordinamento con la Capitaneria di porto.

Diciotto i volontari impegnati nelle attività di monitoraggio: sulla moto d'acqua si alterneranno quattro squadre da due persone, 10 invece le unità che saliranno sulla motovedetta.

