Mostra fotografica sulle opere Usa dell'architetto Soleri

(ANSA) - GENOVA, 25 GIU - Una mostra fotografica sulle opere americane dell'architetto Paolo Soleri sarà visitabile da domani al 17 ottobre nelle sale per le mostre temporanee del museo di Castello D'Albertis. Soleri è stato il fondatore dell'arcologia, che unisce architettura ed ecologia per ripensare il paesaggio urbano. La mostra 'Soleritown, visioni di un'utopia concreta', presentata dall'assessore alla Cultura del Comune di Genova Barbara Grosso, ospiterà gli scatti dei fotografi Emanuele Piccardo e Filippo Romano.

La rassegna comprende 50 fotografie delle opere di Soleri realizzate nel deserto dell'Arizona e ritratte da Piccardo e Romano, insieme alla proiezione dei disegni e delle fotografie dei cantieri delle sue architetture.

Attraverso il viaggio i fotografi raccontano l'utopia realizzata da Soleri nel costruire prima 'Cosanti' nei sobborghi di Phoenix, e poi la comunità aperta di 'Arcosanti' nella Yavapai County, una città alternativa alla metropoli a stretto contatto con la natura selvaggia, pensata per ospitare 5.000 abitanti su un territorio di 25 acri, lasciandone liberi altri 4.060, con un'economia basata sull'agricoltura. Così, fin dal 1970, schiere di giovani provenienti da altri stati americani contribuirono alla sua realizzazione, cercando un modello alternativo di società fondata sugli ideali di libertà, pace e amore, con l'intenzione di annullare ogni differenza culturale, sociale, etnica o religiosa. Oggi 'Arcosanti' rimane solo parzialmente costruita, tuttavia permane il fascino di questa città nel deserto. (ANSA).