Covid: 6 nuovi casi e nessun morto in Liguria

(ANSA) - GENOVA, 25 GIU - Sono 6 i nuovi casi di positività al covid in Liguria nelle ultime 24 ore. Sono emersi da 1960 tamponi molecolari e 1112 antigenici rapidi. Il tasso di positività è dello 0,19%. I nuovi casi sono stati accertati 2 nell'Imperiese e nell'area di Genova, 1 nello Spezzino e uno è un non residente in regione. Zero contagi nel Tigullio e nel Savonese. Il totale dei positivi è 1617, sono 16 meno di ieri. I contagiati da inizio pandemia sono 103.388. Sono pressochè stabili gli ospedalizzati, con 30 malati ricoverati, di cui 8 in terapia intensiva, (erano 29 con 8 in intensiva). Non ci sono stati decessi: il totale dei morti per covid è 4349. I guariti sono 22. In isolamento domiciliare ci sono 171 persone, 9 meno di ieri e in sorveglianza attiva ce ne sono 542 erano 573.

Nelle ultime 24 ore sono state inoculate 17269 dosi di vaccino. Hanno concluso il ciclo vaccinale in 441967. I vaccini consegnati sono 1.433.695, quelli somministrati sono 1.282.506, l'89%. (ANSA).