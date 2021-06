Auto rimosse dai vigili, a Genova avverte la app 'IO'

(ANSA) - GENOVA, 25 GIU - Dal 28 giugno la Polizia Locale di Genova comunicherà la rimozione di un mezzo con la app 'IO', che fornirà anche tutte le informazioni per recuperarlo.Tramite la app "IO", così come dal Fascicolo del Cittadino, la Polizia Locale può già comunicare le notifiche di contravvenzioni al codice della strada offrendo la possibilità di pagare le sanzioni previste.

Sempre utilizzando la stessa applicazione il Comune di Genova ha già attivato un sistema di messaggistica relativi alla scadenza della carta d'identità e, per quanto riguarda il servizio elettorale, avvisi inerenti l'iscrizione all'albo dei presidenti di seggio e a quello degli scrutatori oltre a promemoria per verificare la validità della propria tessera elettorale. (ANSA).