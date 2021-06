Ruba auto, fa incidente in A10 e l'abbandona: 6 km di coda

(ANSA) - GENOVA, 24 GIU - Ruba un'auto da un autonoleggio di Alba e dopo un incidente in A10, in Liguria, la abbandona in carreggiata causando sei chilometri di coda. L'uomo è ricercato dalla polizia stradale insieme a un complice che dallo stesso salone ha rubato un autobus, abbandonato ad Asti.

Secondo una prima ricostruzione, l'uomo avrebbe avuto un incidente autonomo tra Celle e Varazze, forse a causa della forte velocità e ha abbandonato l'auto sulla corsia di marcia.

Da chiarire se il ladro sia scappato a piedi verso il casello o se sia stato preso al volo da un altro complice che lo seguiva.

