Pusher fa arrestare rivali per prendersi zona dello spaccio

(ANSA) - GENOVA, 24 GIU - Si era presentato dai carabinieri consegnando 20 grammi di cocaina spiegando di essere costretto a spacciare da due connazionali che lo tenevano sotto scacco minacciandolo di morte. In realtà l'uomo, un trentenne tunisino, voleva solo impossessarsi della piazza di spaccio tra Bolzaneto e Rivaloro facendo fuori i rivali.

Lo spacciatore, una volta eliminati i concorrenti, aveva messo in piedi una rete di corrieri minorenni che si rifornivano a Milano e tornavano a Genova sui treni. L'inchiesta, partita a fine 2019 ha portato a nove arresti in flagranza e 11 su misura cautelare.

Il tunisino si era presentato dai militari di Sampierdarena e aveva consegnato una busta con la droga che sul mercato avrebbe fruttato fino a 50 mila euro. "Mi costringono a spacciare - aveva detto - ma io sono un bravo ragazzo. Mi minacciano di morte, dicono che se non faccio come dicono loro uccidono i miei familiari". I carabinieri avevano sequestrato la droga e avviato le indagini. I due pusher erano stati arrestati e così l'accusatore aveva occupato la piazza di spaccio davanti alcuni bar di Rivarolo e Bolzaneto. Le indagini non si erano fermate e i carabinieri avevano scoperto la rete del finto pentito e lo hanno arrestato. (ANSA).