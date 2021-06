Covid:10 nuovi casi, nessun morto, ricoverati sotto quota 30

(ANSA) - GENOVA, 24 GIU - Nessun decesso per covid nelle ultime 24 ore (il totale da inizio pandemia è 4349) in Liguria e ospedali che continuano a svuotarsi. I ricoverati sono scesi sotto quota 30: sono 29, con 8 malati in terapia intensiva. Ieri i ricoverati erano 33. I nuovi casi di positività sono 10 a fronte di 2919 tamponi molecolari e 5785 antigenici rapidi: il tasso di positività è 0,11%. I positivi sono 1633, 7 meno di ieri. I contagiati da inizio pandemia sono 103.382. I nuovi casi sono stati accertati 4 nel Savonese, 2 nello Spezzino e 4 nell'area di Genova. Tigullio e Imperiese per un giorno covid free con zero contagi In isolamento domiciliare ci sono 180 persone, una meno di ieri, e in sorveglianza attiva ce ne sono 573 come ieri.

Nelle ultime 24 ore sono state inoculate 11930 dosi di vaccino. Hanno completato il ciclo vaccinale in 436.041. I vaccini consegnati sono 1.412.598, quelli somministrati sono 1.

269.609, il 90% (ANSA).